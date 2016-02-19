Принимающих допинг спортсменов предложили сажать в тюрьму

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Спортсменов, нарушающих антидопинговые правила, должны наказывать лишением свободы, такое предложение подготовили члены комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи ГД, сообщает ТАСС.

По словам главы комитета Сергея Алексеева, необходимо внести уголовную ответственность за умышленное употребление субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте: это должно наказываться лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.

Депутат отметил, что за подобные правонарушения в сфере наркотиков есть ответственность, и она в два раза жестче. Еще одним предложением ГД стало внедрение уголовной ответственности тренеров или врача, которые умышленно склоняют спортсмена к употреблению допинга.

Такое преступление, считают в Госдуме, должно наказываться лишением свободы на срок от 2 до 4 лет, а по отношению к несовершеннолетнему спортсмену – от 4 до 7 лет. В случае смерти спортсмена предлагается наказывать тренера или врача лишением свободы на срок до 8 лет.

Третья поправка от комитета – ввести уголовную ответственность за распространение допинга через интернет, за это предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.