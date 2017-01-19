Минкомсвязь предложило снизить в 10 раз объем хранимых данных по "пакету Яровой"

Минкомсвязь РФ предложило снизить в 10 раз объема трафика, который необходимо хранить согласно "пакету Яровой" передает ТАСС. Министерство согласовало смягчение к закону с силовыми ведомствами, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Сократить объемы можно будет за счет избыточной информации, пояснил Волин. К избыточной информации относятся интернет-видео, IP-TV, торренты и другие тяжелые для хранения информационные ресурсы.

Так называемый "пакет Яровой" был подписан президентом РФ 7 июля. Законопроект, авторами которого выступили депутаты Госдумы Ирина Яровая и Виктор Озеров, подразумевает, что операторы будут хранить на территории России информацию о приеме и передаче голосовых вызовов и сообщений.

Также закон обязывает мессенджеры и соцсети предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений. За отказ предлагается ввести штрафы в размере от 800 тысяч до миллиона рублей.

Кроме того, уголовный кодекс дополняется статьей о недоносительстве: за несообщение о преступлении будут отправлять в колонию на срок до года. Эта норма распространяется на терроризм, захват власти и посягательство на жизнь государственного деятеля.

Еще УК дополнен статьей "Склонение, вербовка или иное вовлечение" в организацию массовых беспорядков, она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Изменения должны вступить в силу 20 июля 2016 года, а обязательство хранить содержание звонков и сообщения должно начать действовать 1 июля 2018 года. Позже дату вступления в силу поправок было решено перенести на 2023 год, так как документ требует серьезной доработки.

