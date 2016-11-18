Форма поиска по сайту

18 ноября 2016, 14:52

Ветеранов ВОВ освободят от уплаты всех госпошлин

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Ветеранов Великой Отечественной войны и бывших узников фашистских концлагерей освободят от уплаты всех видов госпошлин. Соответствующий закон приняли в третьем чтении депутаты Госдумы, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, согласно документу, увеличивается размер пени для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неуплату или просрочку налогов, сборов и страховых взносов более 30 дней.

Столичные ветераны получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Выплаты произведут к 75-летнему юбилею начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.

Общая численность инвалидов и участников Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы, которые получат выплату, составит 19 тысяч 240 человек.

