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18 февраля, 11:55

В Мосгордуме предложили ограничить продажу винных напитков

законы вино слабоалкогольные напитки

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил ограничить продажу винных напитков, в которых доля содержания алкоголя составляет менее 10 процентов. Об этом депутат заявил в ходе парламентских слушаний в МГД, пишет Агентство "Москва".

"Вино, которое порядка 10 градусов, - это не вино по существу. С моей точки зрения, любое вино до 11 градусов вредно пить. Это тоже слабоалкогольные напитки", - отметил Герасимов. Он уточнил, что данная норма может быть прописана в законопроекте о запрете продажи алкогольных энергетиков в столице.

Напомним, 16 февраля в Мосгордуму был внесен законопроект о запрете продажи энергетических напитков, содержащих алкоголь. По словам председателя комиссии МГД по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилла Щитова, 18 февраля на заседании совместной комиссии, одновременно с московской, инициативу о запрете алкосодержащих энергетиков рассмотрит подмосковная дума. На 25 февраля назначено рассмотрение законопроекта в первом чтении.

Кроме того, московские власти могут запретить продажу алкогольных энергетиков в клубах и учреждениях общественного питания. "Та формулировка, которая распространяется на запрет розничной продажи, не включает в себя клубы и общепит", – отметил Щитов.

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Ранее M24.ru сообщало, что Минздрав России может выступить с инициативой о запрете продажи алкогольных энергетиков по всей стране. В течение 2015 года специалисты проведут исследование о воздействии этих напитков на организм человека. По предварительным данным, алкоэнергетики оказываются сильное негативное влияние на психику.

Напомним, алкогольные энергетики - это слабоалкогольные напитки, которые содержат кофеин и другие тонизирующие компоненты. К ним относятся такие известные марки как Jaguar, Red Devil и Strike.

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