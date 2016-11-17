Форма поиска по сайту

17 ноября 2016, 13:58

Политика

Пожизненно осужденным разрешили длительные свидания с родными

Фото: ТАСС/Владимир Веленгурин

Конституционный суд России разрешил приговоренным к пожизненному заключению длительные свидания с родными. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Такое решение было принято после того, как в суд обратились супруги Королевы. Они напомнили, что согласно закону, в течение первых десяти лет отбывания наказания осужденным запрещаются длительные свидания. А это, по их мнению, нарушает их право на семейную жизнь.

Суд согласился с тем, что есть несоответствие с основным законом страны, и предписал законодателю внести изменения в действующее законодательство.

До тех пор, пока не установят условия и порядок свиданий пожизненно заключенных, осужденным должно предоставляться одно длительное свидание в год.

законы заключенные Конституционный суд свидания пожизненное заключение

