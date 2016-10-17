Форма поиска по сайту

17 октября 2016, 11:53

Политика

Госдума рассмотрит закон о донорстве органов в осеннюю сессию

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Госдума рассмотрит федеральный закон о посмертном донорстве органов в осеннюю сессию, передает Агентство "Москва".

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что законопроект находится в разработке уже четыре года. По ее мнению, новые нормы позволят самодостаточно и свободно проводить трансплантацию жизненно важных органов взрослым и детям.

Ранее Конституционный суд России признал, что изъятие органов умершего человека не является нарушением прав человека даже без согласия родственников.

КС признал законным изъятие органов без уведомления родственников

законы законопроект донорство органов осенняя сессия

