Госдума рассмотрит закон о донорстве органов в осеннюю сессию

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Госдума рассмотрит федеральный закон о посмертном донорстве органов в осеннюю сессию, передает Агентство "Москва".

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что законопроект находится в разработке уже четыре года. По ее мнению, новые нормы позволят самодостаточно и свободно проводить трансплантацию жизненно важных органов взрослым и детям.

Ранее Конституционный суд России признал, что изъятие органов умершего человека не является нарушением прав человека даже без согласия родственников.