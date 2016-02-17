Машино-места в подземных паркингах приравняют к недвижимости

Минэкономразвития разработал законопроект, согласно которому машино-места в подземных паркингах, расположенных в жилых домах, получат статус объектов недвижимости. Предполагается, что в первую очередь это позволит урегулировать правоотношения, возникающие при покупке таких парковочных мест.

Своим мнением по этому вопросу в эфире радиостанции "Москва FM" поделилась исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

"При покупке таких объектов возникает достаточно много проблем. Сейчас по Жилищному кодексу все помещения, предназначенные для обслуживания одной или более квартир, являются общедомовой собственностью. Зачастую, паркинги, построенные за деньги жильцов, не оформляются как нежилые помещения и эксплуатируются чужими людьми", объяснила Разворотнева.

По ее словам, назначение такого помещения должно быть указано еще в разрешении на строительство как некое отдельное нежилое помещение.

"Распоряжаться всеми помещениями в доме должны собственники жилья, а не люди со стороны", – добавила Разворотнева.

В конце прошлого года московские власти начали готовить новые поправки в нормативы проектирования, которые позволят устраивать автомобильные парковки на первых этажах жилых домов.

Сейчас вопрос прорабатывается совместно со специалистами Роспотребнадзора, которые могут внести изменения в СанПиН. Предполагается, что при возведении новых домов парковки будут располагаться на первом этаже, а между стоянкой и жилыми помещениями сохранят технический этаж. В пресс-службе ДГП подчеркнули, что организация парковок на первых этажах жилых зданий на 50% выгоднее строительства подземных стоянок.

"Организовано взаимодействие с Роспотребнадзором по вопросу внесения изменений в СанПиН для решения вопроса проектирования надземных гаражей-стоянок, оптимизации размещения объектов гаражного строительства в застройке. Решение вопроса находится в стадии проработки. Поправки будут оформляться приказом Роспотребнадзора и вноситься в существующие нормы СанПиНа", – рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Если изменения примут, то они будут распространяться только на новое строительство. "Строительство гаражей-стоянок на первых нижних этажах жилых зданий экономически выгоднее, чем строительство подземного гаража, как минимум дешевле на 50%", – пояснили в ДПГ.