Законопроект о лишении террористов гражданства одобрен профильным комитетом ГД

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Законопроект о лишении гражданства РФ лиц, осужденных за терроризм, одобрен комитетом Госдумы по госстроительству, передает Агентство "Москва".
Он подразумевает внесение изменений в 393 статью Уголовно-процессуального кодекса и статьи 28 и 38 федерального закона о гражданстве.
Если законопроект будет принят в существующем виде, террористов будут лишать гражданства так же, как и за сообщение ложных сведений при его получении.
Его инициаторами стали Иван Мельников, Ирина Яровая, Игорь Лебедев и лидеры четырех парламентских фракций. Ранее первый вариант законопроекта был отозван из Госдумы по техническим причинам. Позднее его повторно внесли те же самые депутаты.