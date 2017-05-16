Законопроект о лишении террористов гражданства одобрен профильным комитетом ГД

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Законопроект о лишении гражданства РФ лиц, осужденных за терроризм, одобрен комитетом Госдумы по госстроительству, передает Агентство "Москва".

Он подразумевает внесение изменений в 393 статью Уголовно-процессуального кодекса и статьи 28 и 38 федерального закона о гражданстве.

Если законопроект будет принят в существующем виде, террористов будут лишать гражданства так же, как и за сообщение ложных сведений при его получении.

Его инициаторами стали Иван Мельников, Ирина Яровая, Игорь Лебедев и лидеры четырех парламентских фракций. Ранее первый вариант законопроекта был отозван из Госдумы по техническим причинам. Позднее его повторно внесли те же самые депутаты.