Курение вейпов в общественных местах предложили запретить

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутаты московского городского парламента подали в Госдуму законопроект о запрете курения электронных сигарет (вейпов) в общественных местах и на транспорте. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект запрещает продажу испарителей и смесей для них несовершеннолетним, а также рекламу подобной продукции.

Курить вейп не разрешат в учреждениях культуры, спорта, образования, в медицинских учреждениях, на всех видах общественного транспорта как городского, так и междугороднего, в учреждениях торговли и общественного питания, в помещениях социальных служб, органов госвласти.

Испарители будут под запретом и на детских площадках, пляжах, на платформах, в лифтах, на рабочих местах, в санаториях.

Авторы законопроекта предлагают ввести повышенный акциз на такие устройства для снижения их использования.

Под действие документа подпадают любые устройства, имитирующие курение табака, электронные кальяны, а также испарительные смеси (жидкость с содержанием никотина в объеме от 0,1 миллиграма на миллилитр, а также без содержания никотина).