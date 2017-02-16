Курение вейпов в общественных местах предложили запретить

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Депутаты московского городского парламента подали в Госдуму законопроект о запрете курения электронных сигарет (вейпов) в общественных местах и на транспорте. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект запрещает продажу испарителей и смесей для них несовершеннолетним, а также рекламу подобной продукции.
Курить вейп не разрешат в учреждениях культуры, спорта, образования, в медицинских учреждениях, на всех видах общественного транспорта как городского, так и междугороднего, в учреждениях торговли и общественного питания, в помещениях социальных служб, органов госвласти.
Испарители будут под запретом и на детских площадках, пляжах, на платформах, в лифтах, на рабочих местах, в санаториях.
Авторы законопроекта предлагают ввести повышенный акциз на такие устройства для снижения их использования.
Под действие документа подпадают любые устройства, имитирующие курение табака, электронные кальяны, а также испарительные смеси (жидкость с содержанием никотина в объеме от 0,1 миллиграма на миллилитр, а также без содержания никотина).
В России в последнее время всерьез обеспокоились распространением вейпов и отсутствием законодательных норм в области электронных сигарет. В Совете Федерации готовят законопроект, который запрещает курение электронных сигарет в общественных местах и продажу несовершеннолетним. Их предлагалось приравнять к обычным сигаретам. Сенаторы также предлагали наносить на электронные сигареты и испарители предупреждение о вреде курения. Такие же надписи должны появиться и на упаковках устройств. В свою очередь, Минздрав поддержал идею проведения глубокого исследования, которое выявило бы влияние электронных сигарет на организм.
Cообщалось также о том, что Мосгордума готовит законопроект, запрещающий курение вейпов в общественных местах.
Сейчас вопрос использования испарителей законодательно не регулируется. Можно ли курить их в кафе и культурных учреждениях решают администраторы заведений.
Строгий запрет распространяется только на курение в общественных местах обычных сигарет.