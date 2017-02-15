Монстры и Барби: нужна ли психологическая экспертиза детских игрушек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Детские игрушки могут отправить на экспертизу к психологам. Вопрос о том, что нужна ли такая норма, обсудят на совещании Евразийской экономической комиссии. На днях Минпромторг опубликовал проект изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" для общественного обсуждения.

В свое время много шума наделали куклы Monster High, создатели которых были вдохновлены фильмами ужасов. Тема монстров в детских игрушках сравнительно новая и требует изучения о влиянии на ребенка, подчеркнул психолог Сергей Ениколопов.

По мнению психолога, в некоторых случаях, негативное воздействие подобных персонажей, сильно преувеличено."Монстрами можно манипулировать. Это манипуляция со своими страхами. Дети рисуют страхи и в каком-то смысле их изживают. Это каждый раз требует экспертизы, потому что монстр монстру рознь. Некоторые из них просто страшные и нарушают эстетические чувства. У детей может быть нарушено чувство красивого и некрасивого", – сказал он в эфире радиостанции "Москва FM".

Детский писатель, психолог Ирина Соковня в свою очередь подчеркнула, что тема монстров присутствовала еще в народном творчестве. "Если мы возьмем фольклор любой страны, то так или иначе встретим Бабу Ягу, ведьму или колдунью. Чтобы научиться переживать страх, ребенок должен сталкиваться с ним в фольклорной обстановке. Но многие производители чересчур увлеклись этой темой. Детям предлагают игрушки с гробиками и натуралистическими деталями. На мой взгляд, физиологический элемент смертности не должен присутствовать в игрушках", – пояснила она.

Гораздо более вредной психологи считают другую любимицу детей – знаменитую куклу Барби. Красавица с безупречной фигурой прививает девочкам массу комплексов, уверен Ениколопов. "По поводу того, как влияет Барби и игрушки типа Рембо на поведение подростков – есть даже понятия "комплекс Барби" и "комплекс Адониса". Люди стремятся сделать себе такую же фигуру, с которой они выросли. Некоторые девушки не понимают, что в Барби заложена такая длина ног, которая невозможна в жизни, а мальчиков подсаживают на анаболики и кортикостероиды", – добавил он.

Для экспертизы игрушек нужен серьезный научный подход и достаточное количество компетентных экспертов, подчеркнула президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

"Мы против психолого-педагогической экспертизы, проводимой в рамках технического регулирования. Это прямо противоречит требованиям, которые существуют в рамках технического регулирования этого законодательства. Психологи считают, что при отсутствии согласованных научных подходов и достаточного количества аккредитованных экспертов, ставить вопрос об обязательной экспертизе преждевременно. Но дискуссию, конечно, необходимо начинать", – заявила она.