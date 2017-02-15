Мосгордума поддержала ужесточение ответственности за нападение на медиков

Фото: m24.ru/Александр Авилов

МГД внесет в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за нападение на медиков, сообщает Агентство "Москва".

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова на заседании заявила, что законодательство не наделяет медработников особым статусом, но, посягая на его жизнь, нападающий "ставит под угрозу не только жизнь медицинского работника, но и жизнь того человека, которому медработник оказывает помощь".

Документ предлагает внести изменения в УК и УПК, вводящие уголовную ответственность за нападение в связи с исполнением медработниками своих профессиональных обязанностей.

По мнению авторов документа, пострадавший лишается возможности оказать помощь нуждающемуся в ней человеку, а замена врача или фельдшера требует времени даже в условиях мегаполиса.



Согласно законопроекту, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении медицинского работника наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Применение насилия, опасного для здоровья, предложено наказывать лишением свободы на срок до 10 лет, а посягательство на жизнь – от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.