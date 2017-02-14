Введение минимальных цен на сигареты поможет бороться с контрафактом – эксперт

Фото: ТАСС/FogStock/Paulina Michaud

Введение минимальных цен на сигареты в размере 65 рублей за пачку поможет бороться с дешевым контрафактом. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты Артем Кирьянов.

"Это не значит, что мы повысим стоимость пачки в несколько раз. Самые дешевые сигареты в самых недорогих местах сейчас стоят 62 рубля. Эта инициатива направлена, прежде всего, на четкое планирование налогов. Для полиции нужен четкий индикатор, что в этом сегменте такие цены, а все, что ниже – контрафакт", – пояснил он.

Минимальная цена на сигареты может составить 65 рублей

Как пишет РБК, предложение ввести минимальные цены на сигареты содержится в отзыве Общественной палаты на проект антитабачной концепции Минздрава. В дальнейшем цена должна повышаться в зависимости от инфляции, считают в ОП.