Для возврата прав водителей обяжут пересдавать теорию ПДД

Фото: ИТАР-ТАСС

Лишенных прав водителей могут заставить пересдавать теоретический экзамен по правилам дорожного движения по истечении срока наказания, информирует пресс-служба ГИБДД России.

Соответствующий проект "Об утверждении Правил возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами" опубликован на портале раскрытия информации и сейчас проходит необходимые процедуры согласования.

После чего он будет внесен в правительство России.

Данным документом устанавливается место возврата водительского удостоверения, место проведения проверки знания ПДД, а также срок выдачи медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем водителю, лишенному прав за употребление алкоголя за рулем либо отказ от прохождения медосвидетельствования.

"Проверку планируется проводить аналогично теоретическому экзамену на получение права на управление транспортными средствами, исключив из него вопросы, не касающиеся Правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Кроме того, автомобилистов, лишившихся прав за езду в нетрезвом виде, могут обязать проходить медосмотр перед получением назад водительских удостоверений. При этом попытки пересдать теоретический экзамен смогут повторяться не чаще раза в неделю.