Столичная прокуратура потребовала признать экстремистским движение "Русские"

Фото: ТАСС/Павел Головкин

Прокуратура Москвы потребовала признать экстремистским "Этнополитическое объединение "Русские", и запретить его деятельность на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как отмечается в заявлении, программные документы движения "направлены на возбуждение вражды в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальной принадлежности и содержат призывы к началу национально-освободительной борьбы за создание собственного национального государства".

При этом руководители и участники объединения привлекались к уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности.

Напомним, националистическое движение "Русские" было создано на базе "Славянского союза" Дмитрия Демушкина и Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) Александра Белова. Обе эти организации были запрещены в России решением суда.

Белов в октябре 2014 года был задержан по обвинению в причастности к легализации пяти миллиардов рублей казахстанского БТА-банка. Он связывает свое уголовное преследование с отказом сотрудничать с российскими спецслужбами.

Демушкина в 2014 году судили за организацию экстремистского сообщества и приговорили к штрафу. Кроме того, его неоднократно привлекали к ответственности по административным статьям. 5 августа ему дали 15 суток ареста за выложенный в соцсеть кадр из фильма про нацистов-зомби.