Фотографии на пачках сигарет ориентированы на подростков – эксперт

Фото: ИТАР-ТАСС

"Устрашающие" картинки и текст, размещаемые на пачках сигарет, ориентированы прежде всего на подростков. Об этом сообщил в эфире "Москва FM" Сергей Полятыкин врач-нарколог, руководитель медицинских программ Фонда "Нет алкоголизму и наркотикам".

"Последнее время произошла эволюция оформления сигарет, упаковки стали очень яркими, гламурными – это маркетинговый ход, и он работает. Размещение устрашающих картинок на пачках сигарет в противодействие табачным компаниям в первую очередь должно работать на подростков", – сообщил Полятыкин.

По словам Полятыкина, начало употребления табака во многом социально обусловлено. Как правило, для подростков – это способ общения, чтобы ощущать себя взрослее. Если табак станет малодоступен в экономическом плане, сократятся места продаж, сигареты будут убраны из визуального ряда, данная задумка может увенчаться успехом.

12 июня вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому на пачках сигарет будут печатать устрашающие картинки. Они без слов должны рассказать о страшных последствиях курения. На прилавках новые пачки появятся примерно через месяц.

Напомним, что в 2008 году Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Согласно положениям документа, на каждой пачке с табачными изделиями обязаны присутствовать "предупреждения о вреде для здоровья, которые описывают пагубные последствия употребления табака".