Коммунальщиков обяжут платить за отсутствие воды

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Управляющие компании, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров предлагают штрафовать за каждый час неуказанной услуги, пишет газета "Известия", ссылаясь на заявление Союза потребителей России.

Сопредседатель союза Анатолий Голов выступит с этой инициативой 16 марта на парламентских слушаниях, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей.

В Союзе потребителей считают, что законодателям следует четко прописать норму, по которой за каждый час отсутствия воды, тепла или интернет-соединения поставщик услуги должен платить неустойку в размере 3% от месячной стоимости.