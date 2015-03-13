Форма поиска по сайту

13 марта 2015, 11:38

Политика

Госдума рассмотрит закон о пенсии за сотрудничество со спецслужбами

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Государственная Дума рассмотрит проект закона о пенсии за сотрудничество с правоохранительными органами, соответствующий правовой акт внесла в ГД депутат Ирина Яровая.

Согласно тексту законопроекта, информаторы спецслужб могут рассчитывать на пенсию, но механизма реализации такого права пока нет.

В связи с этим Яровая предлагает изменить законы "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О страховых пенсиях" в части стажа работы со спецслужбами наряду с основным трудовым стажем.

Порядок передачи сведений о работе тех, кто сотрудничал с органами, предлагается возложить на руководителей силовых структур.

В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

законы пенсии сотрудничество Ирина Яровая

