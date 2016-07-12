Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля 2016, 11:08

Политика

Минтруд запретил мужчинам поднимать тяжести более 50 кг

Мужчинам запретили поднимать на работе тяжести более 50 кг

Мужчинам запретили поднимать на работе тяжести более 50 килограммов. Новые правила установил Минтруд, сообщает телеканал "Москва 24".

Ограничения затрагивают в первую очередь грузчиков, работников складов, курьеров и строителей. Максимальный вес для одного подъема теперь составляет 50 килограммов.

Сотрудникам, чьи обязанности связаны с постоянным перемещением грузов, разрешат перетаскивать максимум 15 килограммов за один подход. Тем, кто выполняет и другие функции в течение рабочего дня – в два раза больше.

Напомним, с мая 2015 года женщинам запретили поднимать на работе тяжести весом более 15 килограммов. Для нарушителей, которые будут принуждать своих сотрудниц к тяжелому физическому труду, предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических – от 5 до 8 тысяч.

Ссылки по теме


законы Минтруд грузчики тяжести

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика