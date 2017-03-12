"Право почвы" может стать основанием для получения российского гражданства

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Новый принцип получения гражданства, основанный на "праве почвы", может появиться в России, сообщает РИА Новости. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек.

Такую меру предусматривает законопроект, предложенный Константином Затулиным и Натальей Поклонской. Документ получил положительное заключение от комитета по делам национальностей.

Гражданами РФ смогут стать не только кровные родственники и члены семей россиян. Основным критерием может стать знание русского языка, а также связь с территориями Советского Союза и Российской империи. Тогда право на упрощенную процедуру приобретения гражданства получат носители русского языка. Например, выходцы из стран постсоветского пространства, некогда входивших в состав СССР или Российской империи.

"Право почвы" — юридический термин, закрепляющий право получения гражданства того или иного государства за лицами, родившимися на территории этого государства независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.

