Цены в автошколах могуть подняться на 10-20% - эксперт

Фото: ИТАР-ТАСС

Введение нового закона о безопасности дорожного движения, который вступает в силу 5 ноября, может повлечь за собой рост цен в автошколах на 10-20%. Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления НП "Гильдия автошкол" Сергей Лобарев.

По его словам, сейчас в среднем по Москве стоимость обучения в автошколе составляет 25-30 тысяч рублей. Однако после 5 ноября цены повысятся, так как автошколам придется тратить больше денег на аренду отдельных помещений, площадок и специальных автодромов.

"Ученикам после изучения в школе теории, надо будет предъявить знания ПДД в ГАИ и сдать первый экзамен - площадку, после чего им будет необходимо снова вернуться в автошколу и 30 часов откатать на автоматизированном автодроме. После чего они уже сдают контрольный экзамен. Срок обучения становится длиннее, соответственно это отразится на стоимости", - сказал Лобарев на пресс-конференции.