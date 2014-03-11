Форма поиска по сайту

11 марта 2014, 20:30

Госдума одобрила законопроект о приеме на работу иностранных пилотов

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает иностранными пилотам работать в российских авиакомпаниях. Соответствующий документ размещен на официальном сайте ведомства.

Согласно законопроекту, иностранцы будут иметь право работать в российской авиации на любой должности, в том числе командира воздушного судна. Иностранным гражданам для трудоустройства необходимо будет предоставить справку об отсутствии судимости из правоохранительных органов своей страны, медицинское заключение, информацию о налете, а также подтвердить знание русского языка в случае, если он намерен работать на внутренних линиях России.

Как уточняется, требования к претендентам на должность командиров воздушных судов в дальнейшем определит правительство. Принятие законопроекта должно ликвидировать дефицит квалифицированных кадров в отрасли и улучшить подготовку собственных первых пилотов за счет обмена опытом с иностранными специалистами.

Ожидается, что к 2019 году в российской гражданской авиации исчезнет потребность к привлечению кадров из-за рубежа. Исходя из этого законопроект, в случае его принятия, будет действителен до 1 января 2019 года.

законы авиация иностранные пилоты Госдума России

