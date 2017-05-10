Рождаемость нужно стимулировать субсидиями для многодетных семей – эксперт

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В России предлагают ввести налог на малодетность. С такой инициативой выступает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Законопроект уже направлен президенту Владимиру Путину.

В эфире радиостанции "Москва FM" Крупнов рассказал о своем предложении подробнее.

"Налог на малодетность является одной из десятка мер, предлагаемых законопроектом. К сожалению, этот момент выделяют как центральный, но это не так. Однако давайте быть откровенными: если мы стимулируем многодетные семьи, считая их демографической элитой страны, все равно в той или иной форме, с налогом или без, перераспределение средств в пользу многодетных будет. Но нам нужно приспосабливаться, исходя не из той экономики, которая есть, а менять эту экономику", – сказал он.

По словам эксперта, в России сейчас началась новая демографическая яма, поскольку сейчас мамами и папами становятся люди, появившиеся на свет в начале 1990-х, во время низкой рождаемости. "К концу столетия нас может стать в два раза меньше", – пояснил он.

Председатель общественной организации "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии" Дарья Халтурина заявила, что повышать рождаемость следует другими способами.

"Нужно обратиться к опыту мировой науки: в развитых странах уровень рождаемости пытаются как-то повышать. Этому способствуют выплаты и субсидии семьям с детьми. Но в других странах все это звучит немножко по-другому – не карательно "налог на малодетность", а именно как помощь семьям с детьми. Многие родители не решаются заводить много детей, потому что понимают, что это будет тяжело. Поэтому нужно помогать, а не наказывать", – пояснила она.

Как пишет газета "Известия", в законопроекте речь идет о взимании платы с семей с одним ребенком и бездетных семей не по медицинским показателям. Документ приравнивает воспитание детей к трудовому стажу. Также Крупнов в своем проекте предлагает выдавать многодетным семьям земельные участки с коммуникациями для строительства жилья.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 6,5 процента многодетных семей, на долю которых приходится 20 процентов от всех детей в России.