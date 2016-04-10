Чиновников предложили увольнять за плохую работу подчиненных

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Госдуме для борьбы с коррупцией предложили увольнять чиновников за неэффективную работу подчиненных. Об этом в ходе дебатов участников праймериз "Единой России" заявил зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Железняк.

"Необходимо сделать обязательную персональную ответственность руководителей за неэффективность и коррупционные действия подчиненных. Один раз – выговор, второй раз – увольнение", – цитирует его Агентство "Москва".

По мнению Железняка, для борьбы с коррупцией нужно также ввести запрет для госслужащих на крупные покупки за наличные средства.

Депутат также предложил запретить условно-досрочное освобождение для осужденных по уголовным делам, связанным с коррупцией. "Потому что сейчас коррупционерам назначают сроки, они сидят в тюрьме и выходят досрочно за хорошее поведение. Этого не должно быть", – добавил он.

Добавим, выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 – по одномандатным округам.

Ранее m24.ru сообщало, что чиновников, которые занимаются госзакупками, будут отстранять от работы, если полиграф выявит риск коррупции. Эти меры будут носить рекомендательный характер. В 2016 гду около 1 тысяча 600 чиновников Москвы проверят на полиграфе и анализаторе голосового стресса. Применение специализированного теста на голосовом анализаторе "К-фактор" разработано для проверки специалистов, участвующих в закупках. В прошлом году проверку на полиграфе прошли 1 тысяча 775 чиновников.