Госдума рассмотрит законопроект о запрете для блогеров пропаганды наркотиков

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

С инициативой запретить блогерам размещать на своих страницах материалы, пропагандирующие наркотики и психотропные вещества, выступили депутаты Волгоградской областной думы. В четверг, 10 марта, они внесли в Госдуму соответствующий законопроект.

Действующее законодательство напрямую не запрещает блогерам размещать в Интернете информацию о наркотических средствах, психотропных веществах или их прекурсорах, отмечается в пояснительной записке к документу.

Таким образом, отсутствие в законодательстве прямого запрета на размещение такой информации создает трудности для привлечения блогеров к административной ответственности по статье 6.13 КоАП ("Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств").

Как отмечается в тексте законопроекта, владелец сайта или страницы сайта в Интернете, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более трех тысяч пользователей "обязан не допускать использования сайта или страницы для распространения материалов", "пропагандирующих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры".

Авторы законопроекта отмечают, что их документ направлен на профилактику потребления наркотиков и призван сформировать ответственное отношение у блогеров при размещении соответствующей информации.