Заблокированные пиратские сайты исчезнут из поисковиков

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Заблокированные пиратские сайты планируется исключить из результатов поисковой выдачи. Соответствующее предложение вынес Роскомнадзор, сообщает Агентство "Москва".

По словам руководителя ведомства Александра Жарова, нужно провести аналогию с законом о праве на забвение. И если сайт заблокирован навечно, то его следует исключить из поисковой выдачи.

"Рабочая группа Роскомнадзора совместно с юристами вплотную займется этим вопросом", – добавил Жаров.

В октябре Мосгорсуд вынес первое решение о вечной блокировке сайтов с пиратским контентом. Доступ ограничен к bobfilm.net, dream-film.net, kinokubik.com, kinozal.tv, kinobolt.ru, seedoff.net, torrentor.net, tushkan.net, tvserial-online.net, wood-film.ru и rutor.org.

Подобная участь постигла на минувшей неделе и сайт Rutracker. Сайту предложили площадку для организации переговоров с правообладателями, но, по данным Роскомнадзора, владельцы ресурса не проявили заинтересованности.

Антипиратский закон вступил в силу 1 августа 2013 года. С этого времени правообладатель может обратиться в суд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент.

Закон в первую очередь ориентирован на то, чтобы пресечь каналы распространения нелегального контента.