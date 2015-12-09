Муниципальные депутаты получили право согласовывать акты капремонта

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Муниципальные депутаты получат право согласовывать акты выполнения работ по капремонту многоквартирных домов. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Мосгордума, сообщает Агентство "Москва".

Районные депутаты смогут полностью контролировать расходы про программе капремонта. Срок вступления закона в силу перенесен на 1 февраля 2016 года. Программа рассчитана на 30 лет.

Принятие законопроекта поможет повысить уровень качества работ, эффективно расходовать средства и вовлечь больше жителей в процедуру контроля за капитальным ремонтом.

Как узнать срок капремонта в своем доме

Напомним, в рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров) ранних лет постройки.

С 1 июля текущего года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр. Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы.