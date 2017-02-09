Право на ношение религиозной атрибутики отрегулируют законом

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Совет по правам человека при президенте готовит доклад с предложениями о законодательном регулировании права школьников на ношение религиозной атрибутики, сообщает газета "Известия".

Действующий закон "Об образовании" делегирует право определять внешний вид учеников школам. При этом Верховный суд уже дважды подтверждал права регионов на запрет хиджабов: в 2013 году ВС поддержал решение Ставропольского краевого суда, запретившего школьницам носить платки, а в 2015 году суд в Мордовии отклонил жалобу на постановление регионального правительства, запретившее в школах демонстрацию религиозной атрибутики.

Заседание СПЧ, посвященное этой проблеме, состоится в феврале. По словам члена совета Евгения Боброва, они планируют "договориться о ценностях и выработать общие подходы" к решению проблемы.

Кроме того, СПЧ попросит лингвистов написать экспертное заключение о том, что такое "светское образование".

Другой член совета и председатель общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод считает, что следует предусмотреть исключения для регионов, где большое количество верующих и дети воспитываются в религиозных семьях.

Госдума готова ознакомиться с предложениями совета и, при необходимости, принять участие в разработке поправок в законодательство.