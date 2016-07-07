Операторы связи предложили ввести новый налог для соблюдения закона Яровой

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Глава "Мегафона" Сергей Солдатенков и президент МТС Андрей Дубовсков предложили автору закона о хранении личных данных клиентов депутату Ириной Яровой ввести новый налог для операторов связи, сообщает "Интерфакс".

По словам Солдатенкова, они выдвинули инициативу сделать новую пошлину, чтобы государство из этих денег самостоятельно создавало центры обработки и хранения личных данных вместо операторов. Налог предлагается установить в размере 1 процента от выручки.

Также глава "Мегафона" подчеркнул, что в других странах государства сами хранят данные пользователей – это, считает он, не свойственная операторам функция.

24 июня "Госдума приняла пакет Яровой" – блок антитеррористических законов, одним из авторов которого является депутат Ирина Яровая. Инициатива подразумевает, что операторы будут хранить на территории России информацию о приеме и передаче голосовых вызовов и сообщений. Сейчас операторы обязаны хранить информацию только о фактах соединения в течение шести месяцев. Пока срок остается таким же, но может быть изменен – последнее слово за правительством.

Также закон обязывает мессенджеры и соцсети предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений. За отказ предлагается ввести штрафы в размере от 800 тысяч до миллиона рублей. Изменения вступят в силу 20 июля 2016 года, а обязательство хранить содержание звонков и сообщения начнет действовать 1 июля 2018 года.