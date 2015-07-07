Штрафы за распитие алкоголя на улице хотят увеличить в 20 раз

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В новом Кодексе об административных правонарушениях могут быть ужесточены пункты за нарушение общественного порядка. Это означает, что санкции за распитие алкоголя в общественных местах и за нарушение порядка в них вырастут в 20 раз, сообщил m24.ru зампредседателя совета Госдумы Дмитрий Вяткин.

Штраф за мелкое хулиганство, который составлял от 500 рублей до 1 тысячи или ареста до 15 суток, может быть повышен до 10–20 тысяч рублей. Также сумма штрафа за распитие алкоголя в общественных местах, возможно, увеличится с 500 до 5 тысяч рублей. Планируется и ужесточение наказания для родителей, в случае, если их дети до 16-ти лет находятся в состоянии опьянения, с 2 до 8 тысяч рублей.

"На данный момент текст разрабатывается, и пока что никакие изменения не внесены. Рано об этом говорить уверенно. Ближе к сентябрю мы, с председателем конституционного комитета Владимиром Плигиным, соберем пресс-конференцию по этому поводу", – уточнил Вяткин.

Москвичи решат, нужно ли повышать возраст продажи алкоголя

Председатель партии "Справедливая Россия" Александр Агеев рассказал m24.ru, что увеличение штрафов незначительно отразится на ситуации в стране.

"Я всегда выступал против ужесточения санкций за административные правонарушения или мелкое хулиганство. Нельзя параллельно увеличивать санкции и заниматься семейными ценностями и воспитанием детей. Следует создавать общество дружбы и взаимопонимания, в котором будет эффективным осуждение со стороны общества.

Сейчас люди не платят штрафы даже за нарушение дорожного движения, потому что сама система их взыскания несовершенна. Поэтому, на мой взгляд ужесточение штрафов не приведет к ожидаемым изменениям", – отметил он.

Юрист Мария Рулькова считает, что пресечение нарушений будет более эффективной мерой.



"Думаю, вряд ли такие меры будет действенны. Нужно не повышать штрафы и менять меры ответственности, а вводить жесткий механизм пресечения этих правонарушений. Как правило, к хулиганству, вандализму и распитию алкогольных напитков в общественных местах люди не относятся серьезно. Чаще всего подобные нарушения остаются безнаказанными", – сказала она.

Ранее m24.ru сообщало об увеличениях штрафов за нанесения надписей и размещение рекламы в столичном метрополитене и в наземном городском транспорте. Штрафы увеличены от максимальной отметки в 2 тысяч рублей до 3–5 тысяч для граждан, от 2–4 тысяч рублей до 35–50 тысяч рублей для должностных лиц, от 5–10 тысяч рублей до 50–150 тысяч рублей для юридических лиц.

Более того, в связи с тем, что с 1 июля вступили в силу поправки в ряд законодательных актов России, принятые еще в декабре прошлого года, водителей, которых повторно задержат за езду в нетрезвом виде, теперь ждет уголовная ответственность.