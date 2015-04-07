Школьным автобусам могут разрешить проезд по выделенкам

Школьным автобусам могут разрешить проезд по выделенным полосам

Министерство внутренних дел России предложило разрешить школьным автобусам проезд выделенным под общественный транспорт, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам авторов проекта, данная мера поможет увеличить пропускную способность городских дорог и сделать детские перевозки более безопасными и комфортными. Если постановление будет принято, школьники смогут быстрее добираться до мест обучения.

Член общественного совета при департаменте образования Нина Минько рассказала M24.ru, что для нее такая инициатива не является новостью. По ее словам, ранее руководству школ нужно было в индивидуальном порядке обращаться за разрешением, чтобы проехать по выделенке и не получить штраф. Директора некоторых школ получили на это добро.

Председатель комиссии по образованию Московской государственной думы Антон Молев считает такую инициативу очень хорошей.

"Мне видится, что всякий раз, когда мы создаем дополнительные условия для эффективной работы образовательных организаций, мы делаем правильный шаг. Не убежден, что это новое условие однозначно удобно для всей Москвы, но нужно понимать, что современная Москва – это огромный мегаполис с весьма разными инфраструктурами и особенностями, в зависимости от района.

Если говорить о территории Новой Москвы, то это однозначно важный аспект, там расстояния более существенные и разделяют образовательные организации от мест проживания. Так что, в целом замысел хорош, просто при его реализации нужно учитывать особенности трафика движения каждого района и понимать, какие дополнительные нагрузки ложатся на поток этого транспорта. Если их нет, то инициатива очень хороша", – поделился своим мнением с M24.ru Молев.

Напомним, нескольким школам Новой Москвы предоставит автобусы. Компанию выберут в ходе аукциона, результаты которого огласят 27 апреля.

Заказчиком аукционов на автобусные перевозки выступают школы № 1391 в поселении Киевский и № 1788 в микрорайоне Солнцево-Парк поселения Внуковское.

Компания-победитель должна будет отвозить детей в школу по заранее установленным маршрутам, а также на экскурсии за пределы поселений. В конечном счете, маршруты свяжут 13 поселений ТиНАО. Подрядчик обязуется предоставить комфортабельные автомобили, вместимостью не менее 22, 40 и 52 человек, оборудованные кондиционерами и сидениями с трехточечными инерционными ремнями безопасности.