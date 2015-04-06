Сегодня в СМИ: военные кафедры и требования к Visa

Фото: M24.ru

Минобороны готово наращивать число военных кафедр в вузах

Министерство обороны РФ, которое ранее последовательно сокращало число военных кафедр в вузах, теперь намерено открывать новые "по просьбам студенческого сообщества", сообщает "Коммерсант". Студенческий уполномоченный Артем Хромов находит в этой неожиданной инициативе пользу для военных: увеличение количества военных кафедр в вузах должно существенно снизить количество уклонистов.

ЦБ смягчает требования к Visa

Заявленные более жесткие стандарты работы международных платежных систем в России постепенно смягчаются, пишет "Коммерсант". У Visa появился шанс избежать размещения в ЦБ страхового депозита, потенциальный размер которого эксперты ранее оценивали в 400 миллионов долларов. Регулятор позволил системе не вносить средства, если она успеет перевести весь свой внутрироссийский процессинг в Национальную систему платежных карт (НСПК) до 30 апреля. Это условие вполне выполнимо.

Фермеры будут продавать продукты через интернет

Столичные власти и Банк Москвы откроют мелким сельхозпроизводителям и фермерам новый канал сбыта – на базе принадлежащей им "Единой электронной торговой площадки", передает "Коммерсант". Разместить лоты смогут все производители продуктов, но организаторы делают упор на мелких фермеров – на площадке они смогут сбыть свою продукцию непосредственным покупателям.

Сельхозпроизводитель сможет бесплатно зарегистрироваться в системе и разместить полную информацию о продукции, включая подробное описание, минимальную партию, местонахождение, изображение товара и документов (сертификаты, проект договора). Данные отображаются в системе, и заинтересованные потребители смогут запрашивать подробности у производителя и формировать заказы.

Ночные магазины и аптеки на первых этажах не закроют

С 1 июля в России вступают в силу новые санитарные правила, которые вводят ограничение на работу круглосуточных магазинов, кафе, ресторанов и даже аптек на первых этажах жилых зданий. Об этом сообщает "Российская газета". В Минпромторге решение о запрете ночной торговли на первых этажах считают преждевременным. Это затронет колоссальное число аптек (дежурные работают круглосуточно), объекты общепита (существенная доля выручки как раз ночью), небольшие магазинчики шаговой доступности (крупные сетевые магазины практически не работают круглосуточно), а также лишит потребителей доступности необходимых товаров и услуг в ночное время.

Депутаты хотят приравнять сексуальные преступления против детей к геноциду и терроризму

Депутаты хотят приравнять сексуальные преступления против детей к геноциду и терроризму, сообщают "Ведомости". Поправить Уголовный кодекс в целях усиления защиты детей от преступлений сексуального характера предложили депутаты Елена Мизулина ("Справедливая Россия") и Ольга Баталина ("Единая Россия"). По действующему законодательству срок давности за такие преступления составляет два года за преступления небольшой тяжести и шесть лет за преступления средней тяжести. В пояснительной записке отмечается, что такие преступления часто совершаются повторно, а небольшой срок давности позволяет преступникам избежать наказания. По мнению авторов, по степени опасности подобные деяния, наносящие непоправимый ущерб личности ребенка, сравнимы с преступлениями против человечества. Депутаты полагают, что предложенные ими меры усилят профилактику преступлений и заставят лучше работать правоохранительные органы.

Дистрибуторы электроники договорились обелить импорт

Около 10 крупнейших российских IT-дистрибуторов в пятницу подписали хартию о переходе на прозрачные схемы импорта электроники в Россию, пишут "Ведомости". Дистрибуторам придется платить больше, зато будет создана "новая налоговая среда и культура уплаты налогов" и рухнет баррикада между налоговой и налогоплательщиками.

Renault в России продолжает дешеветь

Renault в России продолжает дешеветь, сообщают "Ведомости". С 31 марта в среднем на 4% (на 20 000–25 000 рублей) снизились цены на седан Renault Logan, хетчбэк Renault Sandero и его псевдокроссоверную версию Renault Sandero Stepway нового поколения, которые выпускаются на "АвтоВАЗе". К примеру, цены на новый Logan теперь начинаются с 429 000 рублей. У компании гибкая ценовая политика, в том числе с учетом курса валют.

Cнижение не затронуло выпускаемый на московском заводе Logan предыдущего поколения. А вот для Logan нового поколения это уже второе c начала года снижение цены: модель немного подешевела (на пару тысяч) 11 марта, но только в базовой комплектации. Первым в 2015 году подешевел выпускаемый в Москве кроссовер Duster: с 19 февраля цены на него снизились примерно на 3%.

В сутки в Москве происходит 10-15 наездов на пешеходов

В сутки в Москве происходит 10-15 наездов на пешеходов. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель начальника полиции, начальник управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Виктор Коваленко. По его словам, за первые месяцы 2015 года произошло 898 наездов. За такой же период прошлого года - 1065. Есть неплохое снижение. На пешеходных переходах в сутки случается где-то 2-5 наездов. 368 наездов произошло в этом году, 446 в прошлом. Для Москвы наезд на пешеходов - это характерный тип ДТП.