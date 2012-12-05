Минспорта просит увеличить субсидии на закупку техники для спортшкол

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство спорта России выступает за ввод социальных льгот для тренеров спортивных школ, а также за увеличение субсидий на покупку оборудования для ДЮСШ.

"Олимпийские игры в Ванкувере выявили проблему подготовки спортивных кадров, - констатировал замминистра спорта Павел Новиков, - мы столкнулись с тем, что резерв у нас ограниченный и скамейка запасных весьма короткая".

В министерстве предлагают решить проблему подготовки спортсменов за счет увеличения финансирования спортшкол. В частности, была утверждена субсидия на приобретение спортивного инвентаря, на эти цели в 2012 году было выделено 360 млн рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Чиновники заявляют, что выделенных средств на закупку оборудования недостаточно и просят увеличить субсидии до 600 млн рублей. Предложение министерства спорта об увеличении объема расходов на закупку спортивного инвентаря было отклонено.

Новиков отметил, что 600 млн рублей "недостаточно" и для решения проблем требуется 6 млрд рублей, но такая сумма является "недостижимой".

В министерстве предлагают не только увеличить финансирование спортшкол, но и принять поправки в федеральный закон о физкультуре и спорте в России. Чиновники предлагают предоставлять социальные льготы, гарантии и компенсации для тренеров детско-юношеских спортивных школ.

В свою очередь, глава думского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Игорь Ананских предложил решить проблему нехватки тренировочных площадок за счет обычных школ.

"Можно использовать имеющиеся в школах спортзалы и площадки на льготных условиях для функционирования секций", - заявил Ананских.