С 5 ноября меняется схема получения водительских прав

Новые правила получения водительских прав вступили в силу 5 ноября

Схема получения водительских прав меняется с 5 ноября – теперь можно сдавать на "автомате", но исключается самоподготовка.

Также, согласно постановлению правительства, по которому вводятся новые правила, сдавать экзамены можно в любых экзаменационных подразделениях ГАИ вне независимости от регистрации по месту жительства.

Кроме того, новые правила увеличивают срок действия оценки, полученной на теоретическом экзамене, с трех до шести месяцев. Заявление о допуске к экзаменам и выдаче прав может быть подано через портал Госуслуг.

Ранее M24.ru сообщало, что 11 августа 2014 года вступил в силу приказ Минобразования о новых программах для обучения водителей. Автошколам нужно будет пройти проверку на соответствие перечисленным в приказе требованиями и заново получить лицензию ГИБДД. Однако не все московские школы располагают соответствующей материальной базой.

Как изменились правила подготовки водителей в автошколах

В частности, в них должны появиться программы для получения прав новых категорий – например, для вождения скутеров и мопедов, которыми ранее разрешалось управлять без водительского удостоверения.

Кроме того, сроки обучения начинающих водителей увеличились, в базовый блок обучения добавили новый предмет "Психофизиологические основы деятельности водителя".

Жестче стали требования и к материально-технической базе автошкол. В документе прописано, что школы должны располагать автодромами площадью не менее 2400 квадратных метров. Для продолжения работы все автошколы должны получить заключение Госавтоинспекции, подтверждающее, что их материальная база соответствует данным требованиям.