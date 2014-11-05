Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября 2014, 08:29

Политика

С 5 ноября меняется схема получения водительских прав

Новые правила получения водительских прав вступили в силу 5 ноября

Схема получения водительских прав меняется с 5 ноября – теперь можно сдавать на "автомате", но исключается самоподготовка.

Также, согласно постановлению правительства, по которому вводятся новые правила, сдавать экзамены можно в любых экзаменационных подразделениях ГАИ вне независимости от регистрации по месту жительства.

Ссылки по теме


Кроме того, новые правила увеличивают срок действия оценки, полученной на теоретическом экзамене, с трех до шести месяцев. Заявление о допуске к экзаменам и выдаче прав может быть подано через портал Госуслуг.

Ранее M24.ru сообщало, что 11 августа 2014 года вступил в силу приказ Минобразования о новых программах для обучения водителей. Автошколам нужно будет пройти проверку на соответствие перечисленным в приказе требованиями и заново получить лицензию ГИБДД. Однако не все московские школы располагают соответствующей материальной базой.

Как изменились правила подготовки водителей в автошколах

В частности, в них должны появиться программы для получения прав новых категорий – например, для вождения скутеров и мопедов, которыми ранее разрешалось управлять без водительского удостоверения.

Кроме того, сроки обучения начинающих водителей увеличились, в базовый блок обучения добавили новый предмет "Психофизиологические основы деятельности водителя".

Жестче стали требования и к материально-технической базе автошкол. В документе прописано, что школы должны располагать автодромами площадью не менее 2400 квадратных метров. Для продолжения работы все автошколы должны получить заключение Госавтоинспекции, подтверждающее, что их материальная база соответствует данным требованиям.

законы экзамены автошколы водительские удостоверения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика