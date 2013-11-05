Полиция начала штрафовать за езду на мопедах без водительских прав

В России изменились правила выдачи водительских прав

С 5 ноября в России вступили в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения. Водители мопедов и скутеров отныне обязаны получать права на пользование этими транспортными средствами.

В случае, если сотрудник ГИБДД остановит водителя скутера, не имеющего водительского удостоверения, нарушителю будет грозить штраф в 800 рублей, сообщает телеканал "Москва 24".

Управлять мопедом или скутером можно при наличии удостоверения с любой открытой категорией или новой категорией "М".

Подросткам можно садиться за руль с 16 лет после сдачи экзамена в автошколе. Отметим, что права категории "А", дающие возможность управлять мотоциклом, нельзя получить раньше 18 лет.

Также с сегодняшнего дня ужесточились требования к автошколам - все заведения, обучающие водителей, теперь обязаны проходить проверку ГИБДД.

Кроме того, вступивший в силу закон предусматривает штрафы для организаций, которые нанимают на работу сотрудников с иностранными водительскими правами. Максимальный размер штрафных санкций составляет 50 тысяч рублей.