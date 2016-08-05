Росгвардия отказалась помогать приставам

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Федеральная служба войск Национальной гвардии не поддержала инициативу полиции о помощи приставам, сообщает "Интерфакс".

В Росгвардии сказали, что полномочия, связанные с выселением должников и сносом зданий, не соответствуют задачам войск.

Ранее МВД опубликовало на портале проектов правовых актов законопроект, по которому бойцы Росгвардии получат право помогать судебным приставам при выселении должников, сносе зданий и приостановке деятельности компаний.

Сейчас приставы для этих целей могут привлекать сотрудников полиции. Проект МВД предполагает, что наряду с правоохранителями сотрудники ФССП смогут привлекать к таким действиям и военнослужащих из Росгвардии.