В России начала действовать экономическая амнистия

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 4 июля, в России началась экономическая амнистия, которая будет действовать в течение шести месяцев со дня вступления в силу постановления о ее объявлении. Предполагается, что на свободу выйдет от 3 до 10 тысяч предпринимателей.

Текст постановления опубликован в "Российской газете".

Амнистия распространится на лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности или впервые осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности. Под его действие попадает 27 статей Уголовного кодекса. Среди них: нарушение авторских прав, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и кредитования, отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем, уклонение от погашения кредиторской задолженности, ограничение конкуренции и другие.

Под действие амнистии попадут не только заключенные, но и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы: условно осужденные, а также лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные. При этом обязательным условием станет возврат имущества или компенсация убытков потерпевшим.

В законопроекте также указано, что амнистия не распространится на тех, кто совершил преступление с применением или угрозой применения насилия. Постановление об объявлении амнистии должно быть исполнено в течение шести месяцев после его принятия и опубликования.

Как сообщал M24.ru, законопроект об амнистии на рассмотрение нижней палаты парламента 25 июня внес президент России Владимир Путин. Госдума приняла его 2 июля.

