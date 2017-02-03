Форма поиска по сайту

03 февраля 2017, 18:00

Новые правила установят для въезда в погранзону на границе с Белоруссией

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Новые порядки введут для пребывания граждан России в пограничной зоне на границе с Белоруссией. Теперь россиянам необходимо будет получать специальные разрешения для проезда на данную территорию, сообщает ТАСС.

Жителям приграничных районов, чтобы беспрепятственно находиться в погранзоне, придется ставить отметку в паспорте "ПЗ" – пограничная зона.

По словам источника агентства, запрос на разрешение можно послать в погранслужбу по электронной почте. Все документы делаются бесплатно. Если разрешения на руках нет, нарушителя или не пустят, или оштрафуют на одну тысячу рублей или выдворят в "непограничный" район.

Иностранцев, обнаруженных в погранзоне, пограничники попросят въехать в Россию через погранпункты – "Новые Юрковичи" в Брянской области или КПП "Бурачки" на границе РФ и Латвии в Псковской области.

Режим пограничной зоны был введен на границе с Белоруссией 1 февраля 2017 года. Соответствующие приказы подписал директор ФСБ Александр Бортников. Как сказано в приказах главы ФСБ, введение пограничных зон необходимо для обеспечения безопасности государственной границы России.

Региональным управлениям ФСБ в Смоленской, Псковской и Брянской областях было предписано установить места и время для въезда и прохода в пограничную зону как граждан, так и транспортных средств. Им также поручили установить знаки, предупреждающие о въезде в зону.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому устанавливается безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск". Данный режим будет действовать для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

Введение Белоруссией безвизового режима въезда для граждан 80 стран в Кремле назвали ее внутренним делом и выразили уверенность, что были учтены все аспекты, связанные с белорусско-российской границей.

