Новые правила установят для въезда в погранзону на границе с Белоруссией

Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Новые порядки введут для пребывания граждан России в пограничной зоне на границе с Белоруссией. Теперь россиянам необходимо будет получать специальные разрешения для проезда на данную территорию, сообщает ТАСС.
Жителям приграничных районов, чтобы беспрепятственно находиться в погранзоне, придется ставить отметку в паспорте "ПЗ" – пограничная зона.
По словам источника агентства, запрос на разрешение можно послать в погранслужбу по электронной почте. Все документы делаются бесплатно. Если разрешения на руках нет, нарушителя или не пустят, или оштрафуют на одну тысячу рублей или выдворят в "непограничный" район.
Иностранцев, обнаруженных в погранзоне, пограничники попросят въехать в Россию через погранпункты – "Новые Юрковичи" в Брянской области или КПП "Бурачки" на границе РФ и Латвии в Псковской области.
Региональным управлениям ФСБ в Смоленской, Псковской и Брянской областях было предписано установить места и время для въезда и прохода в пограничную зону как граждан, так и транспортных средств. Им также поручили установить знаки, предупреждающие о въезде в зону.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому устанавливается безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск". Данный режим будет действовать для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.
Введение Белоруссией безвизового режима въезда для граждан 80 стран в Кремле назвали ее внутренним делом и выразили уверенность, что были учтены все аспекты, связанные с белорусско-российской границей.