Новые правила установят для въезда в погранзону на границе с Белоруссией

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Новые порядки введут для пребывания граждан России в пограничной зоне на границе с Белоруссией. Теперь россиянам необходимо будет получать специальные разрешения для проезда на данную территорию, сообщает ТАСС.

Жителям приграничных районов, чтобы беспрепятственно находиться в погранзоне, придется ставить отметку в паспорте "ПЗ" – пограничная зона.

По словам источника агентства, запрос на разрешение можно послать в погранслужбу по электронной почте. Все документы делаются бесплатно. Если разрешения на руках нет, нарушителя или не пустят, или оштрафуют на одну тысячу рублей или выдворят в "непограничный" район.

Иностранцев, обнаруженных в погранзоне, пограничники попросят въехать в Россию через погранпункты – "Новые Юрковичи" в Брянской области или КПП "Бурачки" на границе РФ и Латвии в Псковской области.