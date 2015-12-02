Решения "активных граждан" могут закрепить законодательно

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Решения портала "Активный гражданин" порекомендуют закрепить законодательно, чтобы они стали обязательными для властей, приводит слова главы аппарата мэра и правительства Москвы Анастасии Раковой корреспондент m24.ru.

По словам главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, всем столичным департаментам и префектам также порекомендуют завести аккаунты в соцсетях.

Помимо этого, пользователи могут получить возможность контроля голосования на "Активном гражданине".

"Активный гражданин" – сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.