МВД хочет вернуть штраф за превышение скорости на 10 км/ч

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Полиция планирует вернуть в Кодекс об административных правонарушениях штраф за превышение скорости на 10 км/ч, передает пресс-служба МВД.

В настоящее время законом предусмотрены штрафы за превышение скорости на 20–40 км/ч, 40–60, 60–80 и более 80 км/ч. За скорость, которая превышает разрешенную не большем чем на 40 км/ч, штрафуют на 500 рублей. Максимальное наказание за нарушение скоростного режима – штраф 5000 рублей или лишение прав на полгода.

По мнению авторов проекта изменений в КоАП, первый диапазон нужно увеличить: он составит от 10 до 40 км/ч. Штрафовать за такое нарушение предлагают на 500 рублей. Добавим, что нижний порог в 20 км/ч был установлен 1 сентября 2013 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту акта, после послабления водители стали чаще нарушать, и в результате этого выросла скорость потока. При этом если машина на скорости в 60 км/ч столкнется с пешеходом, то он еще может остаться в живых, а на 80 км/ч его смерть практически гарантирована.

В настоящее время законопроект проходит общественное обсуждение.

О возможных изменениях в КоАП стало известно еще осенью. Как рассказал M24.ru замруководителя департамента транспорта Андрей Корнеев, столичные власти поддержали законопроект МВД, позволяющий штрафовать автомобилистов за превышение скорости более чем на 10 км в час.

Напомним, ранее в силу вступил целый блок поправок, связанный с ПДД: вводится запрет на обгон на "зебре", автомобилистам, лишенным прав, придется сдавать "теорию", а пешеходов в темное время суток обязали носить одежду со светоотражающими элементами.

Кроме того, с 1 декабря изменилась система оценки ущерба, нанесенного машине в ДТП. Новая методика включает в себя справочные данные по стоимости запчастей и лакокрасочных материалов, необходимых для ремонта.

До этого момента было несколько методик , по которым получаются разные суммы ущерба: страховщик пользуется одной, а страхователь – другой. Нововведение должно "уравнять" их в правах.