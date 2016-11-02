Минтруд исправит ошибки новой нормы трудового законодательства

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Минтруд избавит трудящихся россиян от негативных последствий новой нормы трудового законодательства, передают "Известия". Соответствующие решения примут до 1 января 2019 года.

Речь идет о законе "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", который с 1 июля 2017 года запретит Государственной инспекции труда контролировать выполнение работодателями соответствующих норм ТЗ.

По словам доцента кафедры трудового права юрфака МГУ им. М.В. Ломоносова Андрея Бережнова, это не отменяет действия законов, регулирующих трудовые нормы, и на них можно будет ссылаться при обращении в суд.

Тем не менее, по его словам, в России мало кто судится со своими работодателями, так что именно надзорная функция Госинспекции труда во многом обеспечивает соблюдение норм трудового законодательства.