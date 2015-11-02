В России могут ужесточить правила охраны торговых объектов

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Общественная палата России по итогам слушаний "Общественный контроль обеспечения конституционных прав граждан в сфере безопасности на социально значимых объектах" порекомендовала органам власти внести поправки в закон, ужесточающие правила охраны мест массового скопления людей.

Так, Общественная палата предложила рассмотреть возможность ограничения деятельности частных охранных фирм, не имеющих разрешения МВД, и разрешить охрану торговых предприятий только лицензированным агентствам.

Кроме того, было предложено разработать систему категорирования объектов торговли в зависимости от потенциальных угроз, установить минимальный тариф на услуги охраны, ввести понятие "контролер-наблюдатель" (без выдачи удостоверения ЧОП) и развесить на объектах торговли информацию о полномочиях охранников.

Столичным властям ОПРФ рекомендовала провести вместе с полицией проверки по выявлению незаконных охранников, в рамках общественного контроля проверить, размещают ли в торговых точках информацию об охране, ввести минимальный тариф на оплату услуг ЧОП, ввести категории объектов по степени потенциальной угрозы, которые затем следует включить в Торговый реестр.

Общественная палата также напоминает, что за услуги охраны без лицензии, равно как и за заказ таких услуг (не отвечающих требованиям безопасности) следует административная и уголовная ответственность.