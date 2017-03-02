Страховщики попросили разрешить подержанные запчасти при ремонте по ОСАГО

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Всероссийский союз страховщиков обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой разрешить использовать при ремонте по ОСАГО подержанные детали. Другие предложения – закрепить выбор сервиса за страховщиком и ввести ремонт по ОСАГО сразу по всей стране.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что нынешняя редакция закона о замене выплат ремонтом оказалась убыточной для страховщиков.

"В январе впервые за историю ОСАГО страховщики собрали 14 миллиардов рублей, а выплатили 14,3 миллиарда. Этот вид страхования абсолютно убыточный. По правилам ЦБ страховщики должны создать резервы и взять 20 процентов на ведение дел, то есть на оплату персонала и т.д. Но из таких сумм этого не сделаешь", – сказал он.

Юргенс также рассказал, когда по новому закону можно будет получить денежную компенсацию. "В законе предусмотрена денежная выплата, если автомобиль полностью разбит. Есть и другие логичные варианты – например, если станция обслуживания находится более чем в 50 километрах от автомобиля", – добавил Юргенс.

Страховщики недовольны поправками в закон о ремонте по ОСАГО

Как пишет "Коммерсантъ", защитники автомобилистов раскритиковали предложения Всероссийского союза страховщиков, а в Госдуме называют "готовым, сбалансированным вариантом" нынешнюю редакцию поправок.

Согласно реформе, возмещение по ОСАГО будет выплачиваться не деньгами, а в виде ремонта машины . Средства за авто можно получить лишь в определенных случаях, например, если машина полностью разбита или цена ремонта выше страховой суммы. При этом держатели страховки смогут выбирать мастерскую, в которой будут чинить их автомобиль. Новые правила должны начать действовать для полисов, оформленных после принятия поправок в законодательство. Однако в некоторых регионах действие реформы могут распространить на все страховки, вне зависимости от даты их получения.



