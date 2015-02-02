В российский паспорт могут вернуть графу "национальность"

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В Госдуму внесен проект закона, позволяющий гражданам России на добровольной основе указывать в паспорте свою национальность, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, данная процедура будет оплачиваться за счет заинтересованного лица. При этом отметка о национальной принадлежности может быть аннулирована по письменному заявлению гражданина. В этой ситуации ему может быть выдан новый паспорт без соответствующей отметки.

По мнению авторов законопроект, это нововведение будет способствовать сохранению самобытности каждой национальной (этнической) общности многонационального народа России и одновременно "гармонизации межнациональных отношения в стране и укреплению единства нации в целом".

Кроме того, по инициативе родителей сведения о национальности могут быть внесены в свидетельство о рождении их ребенка, говорится в документе.

Стоит отметить, что национальность в обязательном порядке указывалась в паспортах граждан Советского Союза. Эта отметка вошла в широкое употребление под названием "пятая графа".

Гражданину при получении паспорта предлагалось на выбор указать национальность отца или матери. При этом человек мог определять свою национальную принадлежность только из числа официально признанных народов, проживавших на территории СССР.