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Законы

01 сентября 2014, 09:52

ОАО и ЗАО преобразовали в публичные и непубличные юрлица

законы поправки акционерные общества Гражданский кодекс юридические лица

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 сентября в России больше нет открытых (ОАО) и закрытых акционерных обществ (ЗАО) – теперь это публичные и непубличные юридические лица.

Согласно поправкам в Гражданский кодекс, публичным признается то акционерное общество, ценные бумаги которого (конвертируемые в акции), размещаются через открытую подписку или находятся в публичном обращении. В противном случае общество признается непубличным.

При этом массовой перерегистрации ОАО в установленные сроки не будет – все бумаги и названия организаций достаточно будет привести в соответствие с законом при первой смене документов. Кроме того, исчезнут общества с дополнительной ответственностью (ОДО).

По мнению законодателей, ЗАО как организационно-правовая форма не оправдала себя и по факту практически дублирует ОАО. Добавим, что их главное отличие - акции ЗАО распределяются только среди учредителей или заранее определенного круга лиц, в то время как ОАО - среди неограниченного круга лиц.

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