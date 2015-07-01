В России ввели уголовное наказание за повторную езду в пьяном виде

Новое наказание за пьяную езду вступило в силу

Водителей, которых повторно задержат за езду в нетрезвом виде, теперь ждет уголовная ответственность. С 1 июля вступили в силу поправки в ряд законодательных актов России, принятые еще в декабре прошлого года.

"Водителей, задержанных за рулем в состоянии алкогольного опьянения повторно, с 1 июля в России ожидает уголовное преследование", – заявил ранее представитель МВД РФ Александр Быков.

По его словам, ужесточение ответственности распространяется на водителей, которые повторно сели за руль пьяными, а также на тех, кто во второй раз отказался от медицинского освидетельствования. Максимальный штраф по новой статье УК – два года лишении свободы и лишение прав на три года.

При этом лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в силу соответствующего постановления и до истечения одного года со дня полного исполнения. То есть с момента окончания как основного, так и дополнительного наказания.

Если, например, срок лишения прав истек, а штраф лицо не выплатило, то срок наказания будет исчисляться в течение года с момента уплаты штрафа, а не окончания срока лишения прав.

Кроме этого, увеличен срок наказания водителям за гибель людей в результате ДТП. Теперь он будет составлять от двух или четырех лет лишения свободы, в зависимости от тяжести. Отметим, что в столице езда в пьяном виде (12.8 КоАП) – одно из самых частых нарушений. В прошлом году за нее водителям выписали штрафов на общую сумму 286,1 млн рублей (в 2013 – 66,5 млн).