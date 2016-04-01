Сегодня в СМИ: импортозамещение и поиск работы

Фото: m24.ru

Большинство соискателей пока не видит роста числа вакансий

Активность россиян на рынке труда начинает расти, хотя увеличение числа вакансий пока отмечает меньшинство респондентов, сообщает "Коммерсант". При этом большинство опрошенных сообщило об увеличении сроков поиска нового места и дополнительных требованиях со стороны работодателей. Впрочем, на высокооплачиваемых специалистов эти тренды повлияли слабее – по сравнению с обычными сотрудниками их трудоустройство по-прежнему занимает меньше времени, при этом часть таких сотрудников договаривается о новом месте, не покидая старого.

Опасных водителей отследят при помощи смартфонов

Новый термин "опасное вождение" появится в ПДД уже в мае, пишет "Коммерсант". Ставка делается на видео с агрессивным вождением, которое будут присылать в ГИБДД сами граждане. Уже обсуждается и ответственность за опасную езду, в том числе уголовная. Московские власти предлагают штрафовать агрессивных водителей на суммы, соизмеримые со стоимостью машин. Эксперты считают, что с наказанием спешить не стоит, по крайней мере пока водители не привыкнут к новым правилам.

Граждане не готовы к импортозамещению в непродовольственной сфере

Большинство россиян предпочитают отечественные продукты импортным, передает "Коммерсант". А вот российскую одежду, обувь и бытовую технику граждане ценят не так высоко – 40 процентов выбирают импортные товары, а отказ от иностранных медикаментов, электроники и машин россияне считают дорогой к дефициту. 73 процента ни разу не воздерживались от покупки иностранной продукции по политическим мотивам.

Схемы ввоза контрафактных меховых изделий и связанные с ними налоговые схемы прекратят существование

Система с данными о перемещениях всех меховых изделий внутри стран ЕАЭС, полной информацией о товаре и его производителе – так выглядит новый проект по электронной маркировке меховых изделий ФНС, сообщают "Ведомости". С 1 апреля производители начнут снабжать свои меховые изделия RFID-метками (радиочастотный транспондер) и отчитываться по всей цепочке движения товаров: при его передаче ритейлеру – об отгрузке, а он – о его получении, до тех пор пока изделие не будет продано клиенту. Пока система работает в пилотном режиме и только на территории России, но после ратификации соглашения всеми странами ЕАЭС отчитываться о товарах будут в пяти странах союза.

УАЗ откроет интернет-магазин запчастей

Ульяновский автомобильный завод с 1 апреля открывает интернет-магазин запасных частей и аксессуаров, пишут "Ведомости". Для заказа будет доступно более 2 тысяч деталей для всего модельного ряда УАЗа. Поставки будут идти по всей России с центрального логистического комплекса УАЗа в Подмосковье.

Жалуйтесь! Ответ придет быстро

Теперь все наши претензии на работу мобильной связи, интернета и почты будут рассматривать в два раза быстрее, передает "Российская газета". 2 апреля вступают в силу поправки в закон о связи.

Жалоба, предъявленная клиентом до обращения в суд, должна быть зарегистрирована оператором связи не позднее следующего дня после ее поступления. Рассмотреть и ответить на претензию операторы должны не позднее чем через 30 дней. Ранее такие претензии могли рассматриваться значительно дольше – два месяца.