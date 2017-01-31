СМИ сообщили новую дату начала процедуры Brexit

Фото: Zuma/Pete Maclaine
Британский премьер-министр Тереза Мэй намерена начать формальную процедуру выхода Великобритании из Евросоюза уже 9 марта, а не в конце месяца, как сообщалось ранее. Об этом пишет газета Daily Mail.
Как отмечает издание, правительство Соединенного Королевства стремится, чтобы законопроект о выходе из ЕС был принят обеими палатами парламента к 7 марта. В этом случае Тереза Мэй сможет объявить о начале процедуры Brexit на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе, намеченном на 9–10 марта 2017 года.
Daily Mail также уточняет, что премьер-министр Великобритании может назвать новую дату начала Brexit во время неформальной встречи лидеров стран Евросоюза, которая состоится на Мальте 3 февраля.
Процесс выхода Великобритании из состава ЕС назвали Brexit. В конце 2016 года это слово было официально включено в Оксфордский словарь.
26 января 2017 года правительство Великобритании инициировало рассмотрение законопроекта о выходе из состава Евросоюза в Парламенте. 8 февраля свое решение по поводу законопроекта должна вынести нижняя палата британского парламента – Палата общин.
После этого во второй половине февраля пройдет самая сложная часть процесса – принятие документа Палатой лордов (верхняя палата парламента Великобритании), большинство членов которой являются сторонниками сохранения Великобритании в составе ЕС.
По результатам опроса ВЦИОМ, россияне назвали решение о выходе Великобритании из Евросоюза самым главным мировым событием 2016 года.