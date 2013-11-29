Русский язык может стать официальным языком Евросоюза

В Госдуме предлагают сделать русский язык официальным языком Евросоюза

Депутаты Госдумы предлагают придать русскому статус официального языка Евросоюза. Как заявил член комитета по обороне Алексей Журавлев, с 1 апреля 2012 года в силу вступили поправки, позволяющие любым гражданам ЕС просить сделать свой язык официальным языком союза.

Для этого необходимо, чтобы граждане Евросоюза собрали в поддержку данной инициативы один миллион подписей.

"Стратегическая задача - это пропаганда русской культуры на европейском пространстве и укрепление геополитического положения России в мире", - заявил в эфире радиостанции "Москва FM" депутат Госдумы Алексей Журавлев.



По его словам, придание русскому языку официального статуса в Евросоюзе также поможет в решении визовых проблем.

Отметим, русский язык является родным для более чем 1,6 миллиона человек в странах Балтии, для части населения Германии, для большей части нерусского населения Эстонии, Латвии и Литвы среднего и старшего поколений.

Сейчас статус официальных в ЕС имеют 24 языка, в том числе мальтийский.