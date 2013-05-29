Форма поиска по сайту

29 мая 2013, 13:13

Очередников из сносимых домов не будут расселять в коммуналки

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы приняли во втором и окончательном чтении законопроект, согласно которому очередникам из сносимых домов не придется переезжать в коммунальные квартиры. Документ возвращает старый порядок переселения жильцов сносимых домов.

Теперь при переселении жилье им будет предоставляться не по принципу равнозначности жилой площади, а из расчета 18 квадратных метров на человека. Кроме того, законопроект устанавливает запрет на переселение очередников в коммунальные квартиры. Однако это правило не распространяется на лиц, которые в последние пять купили жилплощадь в домах под снос, чтобы получить отдельную квартиру.

Ранее проект закона поддержало столичное правительство. Напомним, по городской программе, в столице осталось снести 340 пятиэтажек, а это значит, что новое жилье получат 4 тысячи семей и еще 900 семей, проживающих в коммуналках. Всего более 15 тысяч москвичей улучшат свои жилищные условия.

законопроекты законы снос домов коммуналки очередники

