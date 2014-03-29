Депутаты предложили расширить права граждан на самооборону

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдуме предлагают расширить права граждан на самооборону при защите собственности и конкретизировать случаи, при которых причинение вреда нападающему не будет считаться преступлением. Соответствующий законопроект размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительно записке к документу, предлагается внесни изменения в уголовный кодекс, касающиеся прав граждан на защиту своего жилища путем установки средств, могущих нанести вред преступнику. Сейчас жители не имеют права защищать свои квартиры при помощи подобных устройств легально.

Также депутаты предлагают конкретизировать понятие "общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося" в статье 37 УК. В законопроекте к посягательствами на жизнь, при которых применение силы в отношении нападающего не будет считаться преступлением, относят причинение физического вреда, опасного для жизни, открытую демонстрацию оружия и устные угрозы совместно с оружием, попытку приведение в действие взрывных устройств, посягательство на половую неприкосновенность.

Сейчас гражданам трудно доказать необходимость самообороны, поскольку не конкретизированы случаи опасности для жизни. Инициаторы законопроекта отмечают, что данные предложения помогут в защите прав обороняющихся в суде.